В последний день марта истекает срок для оформления единовременной выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей до 7 лет включительно.

Право на нее имеют те семьи, в которых дети родились до 1 апреля 2021 года, а назначается она на каждого ребенка, которому по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет.

Заявление на нее требуется только в том случае, если семья не оформляла единовременные "коронавирусные" выплаты на детей в прошлом году. Большинство родителей выплату уже получили, она была перечислена автоматически по принципу социального казначейства. К концу февраля средства в размере 69,2 млрд рублей переведены на 13,8 млн детей. В ведомстве отмечают, что выплата не влияет на назначение других мер социальной поддержки. Никаких дополнительных справок для нее не нужно.