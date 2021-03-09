Оформить образовательный кредит можно будет на портале госуслуг

В документе сообщается, что сейчас Минобрнауки активно работает над совершенствованием процесса взаимодействия ведомства, заемщика, банка и вуза, а также ведет работу по "созданию возможности оформления образовательного кредита посредством ЕПГУ", то есть Единого портала госуслуг.

По мнению экспертов, в ближайшем будущем популярность кредитов на образование будет расти. Летом прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое снижает ставку по образовательным кредитам с 8,5% до 3% годовых. Кроме того, теперь во время учебы можно выплачивать только проценты, а сам срок выплаты кредита после окончания вуза увеличен с 10 до 15 лет. Начинать основные выплаты теперь можно через девять месяцев после получения диплома, а не через три, как раньше.