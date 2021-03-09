Отобраны 20 претенденток на главную роль для съемок фильма в космосе

Первый канал сообщил о том, что определены 20 финалисток отбора на главную роль в фильме под рабочим названием "Вызов", съемки которого частично пройдут в космосе. Всего на конкурс было подано около 3 тысяч заявок.

Любопытно, что Первый не разыграл эту "женскую карту" накануне вечером - не обнародовал громкую новость в Международный женский день. И таким образом продлил своим зрителям весенний праздник. В релизе, который прислан в редакцию "РГ" рассказано, что среди 20 девушек, выбранных творческой группой, есть как известные актрисы, так и представительницы других профессий (пилот, психолог, научный сотрудник и другие). На следующем этапе отбора финалисток ждет медкомиссия, которая начнется уже в марте и определит, кто из девушек полностью соответствует критериям, необходимым для полета в космос.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст рассказывает, что главной героине и ее дублеру, которые будут выбраны для этого проекта, в целом придется посвятить ему год. "Это история про то, как молодая женщина, которая совершенно не планировала отправляться в космос, через месяц - в силу обстоятельств - должна была оказаться на орбите", - говорит руководитель канала. Он же сообщил о том, что старт съемок запланирован на октябрь 2021 года.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал этот этап отбора так: "Мы удивились, насколько высоким оказался интерес к этому проекту у российских женщин. Первый канал отбирает участниц для просветительского, художественного проекта, а мы будем рассматривать кандидатов непосредственно в отряд космонавтов. Все присланные анкеты будут переданы в госкорпорацию "Роскосмос", на их основе мы проведем дополнительный отбор. Возможность стать космонавтом на профессиональном уровне - не менее уникальная, чем съемки в кино. Да и нам не помешало бы украсить отряд нашими замечательными женщинами".

Вместе с актрисой на орбитальную станцию отправится и режиссер фильма Клим Шипенко.

Напомним, что в ноябре Первый канал и Роскосмос объявили конкурс на главную роль в фильме под рабочим названием "Вызов". Это прозвучало как вызов и Илону Маску - ранее сообщалось о том, что Маск снимает фильм в космосе и главную роль сыграет Том Круз. В ответ наши создатели кино сказали, что в России главной героиней будет женщина. На первой творческой стадии отбора предпочтение отдавалось профессиональным актрисам, однако попробовать свои силы могли все желающие.

"Вызов" - это совместный проект "Роскосмоса", Первого канала и студии Yellow, Black and White. Новость об отборе актрис можно прочитать в развернутом виде на сайте Первого канала по ссылке.