В год председательства Италии в "Большой двадцатке" посол этой страны в Российской Федерации Паскуале Терраччано рассказал о том, как он пережил год пандемии вдали от Родины и какие мероприятия ждут любителей итальянской культуры в ближайшие месяцы.

Посол Паскуале Терраччано во время пандемии не мог съездить в Италию, например, в Венецию, но возможность полюбоваться характерными для итальянского зодчества мерлонами в форме ласточкиного хвоста у него есть и в столице России. Так всего за полчаса можно дойти от посольства Италии в Денежном переулке до созданной в XV веке итальянскими зодчими Кремлевской стены. Фото: Александр Корольков, Юрий Лепский, Сергей Михеев

Господин посол, год назад вы говорили в интервью "Российской газете", что учите русский язык. Как успехи?

Паскуале Терраччано: Я занимаюсь русским уже три года, но мне не хватает практики.

Действительно, сейчас - во время пандемии - мало с кем можно пообщаться...

Паскуале Терраччано: Да, можно сказать, что год был вычеркнут из календаря.

И все же: как вы провели этот год пандемии коронавируса в России?

Паскуале Терраччано: Я могу сказать, что мне было настолько комфортно, насколько может быть комфортно человеку во время пандемии. Мне очень понравился базовый уровень российской медицины. Я увидел, что с ковидными больными и пациентами с подозрением на ковид систематически и очень грамотно работают на дому. Разумеется, это был непростой год из-за того, что личные контакты стали совсем редкими, из-за невозможности вернуться в Италию, увидеться с семьей. И, конечно, у меня была легкая клаустрофобия, что неудивительно, когда оказываешься заперт в четырех стенах. Но в то же время у меня появилась возможность подумать о каких-то важных вещах, предаться чтению. В таком объеме эта возможность не предоставлялась мне довольно давно. Я перечитал несколько произведений русской классики, в частности "Войну и мир" Льва Толстого и "Братьев Карамазовых" Федора Достоевского. И теперь благодаря тому времени, которое я посвятил чтению, рефлексии и глубокому погружению в российскую культурную среду, мне кажется, я стал ближе к пониманию русской души.

Культурный обмен между нашими странами всегда оставался на высочайшем уровне. Хотелось бы верить, что, несмотря на пандемию, культурное сотрудничество продолжается. Что интересного ждет российских любителей итальянской культуры?

Паскуале Терраччано: Их, безусловно, ждет возобновление выставок итальянского искусства в России. В июне в Музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина пройдет выставка, посвященная сиенской живописи - это заря эпохи Возрождения. Кроме того, Пушкинский музей работает над организацией выставки итальянских произведений искусства, которые хранятся в российских региональных музеях. В музее-заповеднике "Царицыно" в Москве пройдет выставка, посвященная Венеции эпохи Казановы, то есть XVIII века. Эта выставка давно готова и ждет подходящего момента. Фламиния Мантегацца будет выставляться в этом году в Музее современного искусства. А уже 15 марта пройдет церемония награждения лауреатов конкурса учащихся художественных школ и лицеев Рима и Москвы, который мы организовали совсем недавно. Потом мы, скорее всего, организуем выставку их работ в столицах наших стран. Еще три крупные выставки пройдут в этом году в Санкт-Петербурге. В Эрмитаже будут представлены шедевры Национальной галереи Умбрии, затем приедут картины из галерей Бергамо и Брешии - городов, которые сильнее всего пострадали от первой волны коронавируса. В Главном штабе состоится также очень важная выставка, посвященная художнику Альберто Бурри. Кроме того, в этом году Италия будет страной-партнером "Иннопрома", и в качестве культурного сопровождения нашего участия мы привезем в Екатеринбург выставку Леонардо да Винчи с "Кодексом о полете птиц". Для нас очень важно показывать итальянское искусство и культуру, в том числе в российских регионах. Поэтому 18 марта я поеду в Екатеринбург открывать фотовыставку мэтра итальянской фотографии Элио Чиола. Кроме того, в этом году начнется перекрестный Год музеев в России и Италии, в рамках которого также пройдет целый ряд мероприятий. Мы будем активно работать над заключением соглашений о партнерстве и постоянных обменах между музеями. А осенью в Милане, если позволит эпидемическая обстановка, пройдет большой российско-итальянский саммит музейных работников.

1 декабря 2020 года Италия стала председателем G20. Какими будут приоритеты Италии во главе группы? Какой видится Риму роль "Большой двадцатки" во время мировой пандемии коронавируса?

Паскуале Терраччано: Слоган нашего председательства: "Население, планета и процветание". Пандемия перевернула нашу повседневную жизнь, принесла нам множество страданий, горя и радикально изменила наш образ жизни и привычные условия труда. Целые отрасли экономики понесли огромный ущерб, многие люди потеряли работу или столкнулись с существенным сокращением доходов. Чтобы справиться с этой беспрецедентной ситуацией, государства направили значительные ресурсы на нужды своих систем здравоохранения, а также на меры по поддержке занятости и всех несущих потери отраслей производства. Мы осознаем драматизм ситуации и огромный масштаб проблем, с которыми нам предстоит иметь дело. В ходе своего председательства в "Большой двадцатке" Италия будет стремиться к возобновлению долгосрочного и устойчивого экономического роста, который строился бы на бережном отношении к окружающей среде и справедливости и мог бы стать достойным ответом на те огромные жертвы, о которых мы просим наших граждан в связи с пандемией коронавируса. Председательство Италии будет основано на убеждении, что единственный способ преодолеть нынешний кризис - совместная работа посредством усиленного многостороннего сотрудничества. Только так мы не поставим под угрозу все те усилия, которые уже были предприняты, и прогресс, которого удалось достичь. Необходимо сменить темп. Италия, понимая, что потребуется новый общественный договор, удовлетворяющий всеобщим интересам, будет работать над тем, чтобы восстановление экономики проходило эффективнее. Тут нельзя будет обойтись без нового подхода к темам экологичной энергетики и "зеленого перехода", цифровой трансформации, социальной ответственности финансового мира, трудоустройства, роли женщин и большего равенства возможностей. Итальянская повестка все еще должна будет касаться преодоления последствий пандемии и сосредоточится и на структурной, долгосрочной проблематике. Нам необходимо выйти из пандемии, взяв на себя всеобъемлющую заботу о людях и о планете. Таким образом, "Большая двадцатка" должна будет сделать ставку на по-настоящему обновленную глобальную экономику, в рамках которой нужно строить как можно более равноправное, инклюзивное и основанное на бережном отношении к экологии будущее. Достичь этих целей не удастся, если не прислушиваться к голосу граждан в ходе принятия решений.

Какие еще темы отражены в повестке итальянского председательства?

Паскуале Терраччано: Другими важнейшими темами станут Африка и роль женщин. Коронавирусный кризис отчетливо показал, насколько все мы связаны друг с другом. Ни один регион мира не способен выиграть это сражение в одиночку. Если не победить ковид и на африканской территории, он по-прежнему будет преследовать всех нас. Поэтому мы должны действовать, чтобы защитить жизни людей там, где системы здравоохранения оснащены не так хорошо, как наши, и обеспечить стабильность финансовых систем сегодня и в ближайшем будущем. Что же касается равенства полов, более активное использование удаленной работы, а также гибких моделей и графика труда может помочь движению в направлении более оптимального баланса между работой и остальной жизнью как для мужчин, так и для женщин.

Какие специальные мероприятия, посвященные актуальным темам мировой повестки планируется провести?

Паскуале Терраччано: В разных городах Италии пройдут тематические министерские совещания, а кульминацией всего станет саммит лидеров стран "двадцатки" в Риме 30-31 октября. Кроме того, в рамках нашего председательства и под эгидой Европейской комиссии 21 мая в Риме пройдет глобальный саммит "двадцатки", посвященный здравоохранению, который позволит нам обсудить главные проблемы, связанные с чрезвычайной ситуацией в этой области. Кстати, в 2021 году Италия не только председательствует в "Большой двадцатке", но и выступает партнером Великобритании в организации Конференции ООН по изменению климата. Особое внимание уделяется активному вовлечению в работу молодежи с помощью подготовительного мероприятия Youth4Climate, которое пройдет в Милане с 28 по 30 сентября. В нем примут участие порядка 400 молодых людей.

Хотелось бы понять, какими в этом новом постпандемическом мире будут отношения России и Италии, тем более что в феврале в вашей стране начало работу новое правительство?

Паскуале Терраччано: У наших стран традиционно превосходные отношения. Новый председатель совета министров Италии Марио Драги в недавнем выступлении сказал, что, несмотря на то что есть основания для определенного беспокойства в связи с соблюдением прав человека в России, как и в других странах, Италия будет продолжать предпринимать усилия, чтобы подпитывать все каналы диалога с Российской Федерацией. И я полагаю, что в рамках председательства в "Большой двадцатке" мы будем уделять особое внимание сотрудничеству с Россией на таких стратегических направлениях, как экология, устойчивое развитие, борьба с бедностью и неравенством, цифровизация и инновации. Кроме того, мы по-прежнему считаем, что ваша страна может внести значительный вклад в разрешение целого ряда региональных конфликтов, таких, как ситуация в Ливии, восстановление иранской ядерной сделки. Мы считаем, что во всех этих вопросах Россия играет очень важную роль.

А в каком состоянии находятся наши торгово-экономические отношения? Какие убытки они понесли за этот год, и каковы перспективы возвращения к показателям конца 2019-го - начала 2020 года?

Паскуале Терраччано: Я убежден, что сокращение товарооборота, которое достигло 22,6 процента, окажется коротким перерывом в долгосрочном тренде на восстановление роста торговых связей между Италией и Россией. На самом деле наша цель - вернуться к показателям до 2014 года, когда товарообмен составлял около 35 миллиардов евро.

То есть до санкций и контрсанкций?

Паскуале Терраччано: Да. В 2018 году товарообмен между нашими странами достиг 22,9 миллиарда евро, а в 2019-м оставался на уровне 22,5 миллиарда, так что тенденция идет в сторону восстановления ситуации до введения санкций. Кстати, несмотря на санкции, кризис из-за падения цен на нефть, ослабление рубля, а теперь еще и пандемию коронавируса, с 2013 года ни одна итальянская компания не ушла из России, что свидетельствует о том, что наш бизнес верит в российский рынок и в восстановление роста. Более того, недавно Maire Tecnimont подписала крупное соглашение о строительстве объекта в районе Амура. Так же есть новое соглашение компании Danieli с Объединенной металлургической компанией о строительстве завода "зеленой" металлургии.

С 2013 года ни одна итальянская компания не ушла из России, что свидетельствует о том, что наш бизнес верит в российский рынок

Италия традиционно входит в тройку наиболее популярных туристических направлений для россиян. Когда и каким образом наши туристы смогут снова посещать Италию?

Паскуале Терраччано: Об этом лучше спросить у ковида. Мы надеемся, что границы можно будет открыть как можно скорее, причем с обеих сторон, потому что нам хотелось бы, чтобы и границы Европы, и российские границы открылись. Я надеюсь, что к лету ситуация хотя бы частично нормализуется. А пока я бы хотел предложить всем нашим российским друзьям начать мечтать о своем следующем путешествии в Италию и продумывать его с помощью посольского сайта, который называется "Твоя Италия". Это страница, которая содержит огромное количество информации и может на некоторое время заменить реальное путешествие.

Некоторое время назад стало известно, что вы привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V". Как ее перенесли и как сейчас себя чувствуете?

Паскуале Терраччано: У меня все прекрасно. Я чувствую себя хорошо. У меня не было никаких побочных эффектов. Теперь у меня есть антитела.

То есть вы можете возобновить полномасштабную деятельность?

Паскуале Терраччано: Да. Только я надеюсь, что и наши российские друзья вакцинируются.

Ключевой вопрос

Скажите "сыр"

В одном из своих первых интервью в России вы говорили, что будете принимать усилия, чтобы пармезан исключили из так называемых санкционных списков, потому что он безлактозный. Есть шанс на возвращение знаменитого итальянского сыра на российский рынок?

Паскуале Терраччано: Я недавно говорил об этом с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сейчас вопрос рассматривают в Роспотребнадзоре. Некоторая надежда есть. Я хотел бы подчеркнуть, что не прошу снятия какой-то из контрсанкций. Я понимаю, что такие действия должны быть симметричными: мы снимаем санкции - Россия снимает контрсанкции. Но в данном случае речь идет о технической ошибке. Поскольку пармезан не является свежим продуктом, доказательством чего является отсутствие лактозы, его не должно быть в списке санкционных продуктов. И я думаю, что такой жест в Италии оценили бы чрезвычайно высоко. Мы все время говорим о дружбе между нашими народами и нашими странами, и, если совершена техническая ошибка, то, мне кажется, настоящий друг должен ее исправить.