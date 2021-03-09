Паспорта вакцинации могут начать выдавать в ЕС уже в мае

Министр иностранных дел Чехии Томас Петржичек заявил, что паспорта о вакцинации от коронавируса могут начать выдаваться в странах Евросоюза уже в мае. Об этом он рассказал в интервью изданию Pravo. Глава чешского МИД уточнил, что Еврокомиссия планирует представить унифицированный проект прививочного паспорта 17 марта.

"Европейская комиссия будет получать предложения (от стран ЕС) до 17 марта. Таким образом, использование паспорта вакцинации действительно может начаться в мае. В любом случае, нам нужно функциональное решение для летних путешествий. Было бы идеально, если бы это была общая процедура для всего ЕС, поэтому у нас были бы одинаковые правила для всех", - сказал министр иностранных дел Чехии. Он напомнил, что в скорейшем введении паспорта в первую очередь заинтересованы те страны ЕС, где очень развит туризм.

"Паспорт COVID должен работать в цифровом виде, и мы могли бы вносить в них информацию о тестировании в дополнение к сведениям о вакцинации. Конечно, при условии безопасного обмена данными. Это создаст инструмент, который облегчит поездки по ЕС", - подчеркнул Петржичек.

Чешский министр привел в пример Грецию и Кипр, уже внедривших паспорта вакцинации от COVID-19, а также Израиль, где также уже действует эквивалентный документ. "В стране (Израиле - прим. "РГ") уже есть так называемая цифровая система грин-карт, и Греция хочет разрешить вакцинированным израильтянам путешествовать на этой основе. По аналогии, Кипр хочет разрешить путешествовать вакцинированным британцам", - отметил Петржичек.