Паспорта вакцинации могут начать выдавать в ЕС уже в мае

"Европейская комиссия будет получать предложения (от стран ЕС) до 17 марта. Таким образом, использование паспорта вакцинации действительно может начаться в мае. В любом случае, нам нужно функциональное решение для летних путешествий. Было бы идеально, если бы это была общая процедура для всего ЕС, поэтому у нас были бы одинаковые правила для всех", - сказал министр иностранных дел Чехии. Он напомнил, что в скорейшем введении паспорта в первую очередь заинтересованы те страны ЕС, где очень развит туризм.
"Паспорт COVID должен работать в цифровом виде, и мы могли бы вносить в них информацию о тестировании в дополнение к сведениям о вакцинации. Конечно, при условии безопасного обмена данными. Это создаст инструмент, который облегчит поездки по ЕС", - подчеркнул Петржичек.
Чешский министр привел в пример Грецию и Кипр, уже внедривших паспорта вакцинации от COVID-19, а также Израиль, где также уже действует эквивалентный документ. "В стране (Израиле - прим. "РГ") уже есть так называемая цифровая система грин-карт, и Греция хочет разрешить вакцинированным израильтянам путешествовать на этой основе. По аналогии, Кипр хочет разрешить путешествовать вакцинированным британцам", - отметил Петржичек.