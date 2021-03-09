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09.03.2021 16:40
Рубрика: В мире

Паспорта вакцинации могут начать выдавать в ЕС уже в мае

Текст: Алексей Чуриков
Министр иностранных дел Чехии Томас Петржичек заявил, что паспорта о вакцинации от коронавируса могут начать выдаваться в странах Евросоюза уже в мае. Об этом он рассказал в интервью изданию Pravo. Глава чешского МИД уточнил, что Еврокомиссия планирует представить унифицированный проект прививочного паспорта 17 марта.
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri Фото: REUTERS/Manuel Silvestri
Фото: REUTERS/Manuel Silvestri

"Европейская комиссия будет получать предложения (от стран ЕС) до 17 марта. Таким образом, использование паспорта вакцинации действительно может начаться в мае. В любом случае, нам нужно функциональное решение для летних путешествий. Было бы идеально, если бы это была общая процедура для всего ЕС, поэтому у нас были бы одинаковые правила для всех", - сказал министр иностранных дел Чехии. Он напомнил, что в скорейшем введении паспорта в первую очередь заинтересованы те страны ЕС, где очень развит туризм.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"Паспорт COVID должен работать в цифровом виде, и мы могли бы вносить в них информацию о тестировании в дополнение к сведениям о вакцинации. Конечно, при условии безопасного обмена данными. Это создаст инструмент, который облегчит поездки по ЕС", - подчеркнул Петржичек.

Чешский министр привел в пример Грецию и Кипр, уже внедривших паспорта вакцинации от COVID-19, а также Израиль, где также уже действует эквивалентный документ. "В стране (Израиле - прим. "РГ") уже есть так называемая цифровая система грин-карт, и Греция хочет разрешить вакцинированным израильтянам путешествовать на этой основе. По аналогии, Кипр хочет разрешить путешествовать вакцинированным британцам", - отметил Петржичек.

Зачем Европе COVID-паспорта
В мире Европа Чехия Международные организации Европейский союз

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