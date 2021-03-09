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09.03.2021 13:36
Рубрика: Культура

Уникальная 2600-летняя печать найдена в Городе Давида

Текст: Денис Передельский

В Израиле археологи при проведении раскопок в Городе Давида, старейшем районе Иерусалима, обнаружили крайне редкую древнюю печать, принадлежавшую женщине по имени Элихана.

Фото: Museum of Eastern Bohemia in Hradec Kralove
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О находке сообщило Управление древностей Израиля. Весьма ценный и крайне редкий артефакт был обнаружен еще несколько лет назад при раскопках в Городе Давида. Но только сейчас исследователи завершили его анализ и обнародовали полученные сведения.

Находка была сделана на территории национального парка. Артефакт представляет собой печать возрастом около 2600 лет, то есть он относится к периоду Первого Храма.

Печать украшена надписью, содержащей имя ее владельца - Элиханы и имя ее отца - Гаэля. Именно эта надпись делает найденный артефакт в высшей степени уникальным в своем роде.

По словам руководителей раскопок, "владелец печати имел юридический статус, который позволял ей вести дела и владеть имуществом". Сообщается, что подобные личные печати использовались для подписания документов.

Фото: iStock
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Довольно часто такую печать вставляли в кольцо, которое владелец постоянно носил, так что печать всегда была при себе. В тот период времени она была даже важнее современного паспорта. Подобная печать несла краткую, но важную информацию о владельце, подтверждая его личность, происхождение и текущий социальный статус.

Надо сказать, что артефакт, изготовленный из полудрагоценного камня, сохранился очень хорошо. Надпись выполнена, естественно, в зеркальном отражении, она написана древними еврейскими буквами. Ученые считают, что имя владелицы печати не случайно упоминается вместе с именем ее отца.

По словам доктора Хагая Мисгава из Еврейского университета в Иерусалиме, "печати, принадлежавшие женщинам, составляют лишь очень небольшую часть всех печатей, которые были обнаружены на сегодняшний день".

"Большинство известных нам женских печатей носят имя отца, а не мужа, - говорит доктор Мисгав. - Здесь, как и в других подобных случаях, это может указывать на относительно высокий статус Элиханы, который зависел от ее первоначальной семьи, а не от семьи ее мужа. Похоже, что Элихана сохранила свое право на собственность и финансовую независимость даже после замужества, и поэтому имя ее отца было сохранено".

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