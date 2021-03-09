Песков назвал необъективной критику вакцины "Спутник V" за рубежом

Москва всегда была против политизации темы вакцин, напомнил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Несмотря на эффективность "Спутник V", российская вакцина ежедневно подвергается критике, иногда просто огульной - без попыток претендовать на объективность, констатировал Песков. Россия не собирается и никогда не участвовала в подобной "кампанейщине" против других вакцин, подчеркнул он.

"Все эти заявления абсурдны и не имеют под собой никаких оснований. И мы очень сожалеем, что кто-то воспринимает их всерьез", - заметил Песков про обвинения России в якобы кампании дезинформации по иностранным вакцинам в странах, куда собирается продавать "Спутник V".

"Мы всегда были против того, чтобы каким-то образом политизировать все вопросы, связанные с вакциной", - заявил пресс-секретарь президента.

"Мы и дальше намерены очень терпеливо и очень последовательно разъяснять, что подобные сообщения - полный абсурд", - сказал Песков.