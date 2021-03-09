Песков назвал тревожной информацию СМИ о возможных кибератаках на Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об обеспокоенности тем, что газета The New York Times допускает возможную причастность США к международной киберпреступности. Так он прокомментировал по просьбе журналистов публикацию, что Штаты планируют в течение трех недель совершить несколько кибератак по российским системам​​.

"Это тревожная информация, ведь достаточно авторитетное американское издание допускает возможность и, более того, анонсирует возможность таких кибератак", - оценил Песков. "Это не что иное, как международная киберпреступность. И, конечно, тот факт, что это издание допускает возможность, что американское государство может быть причастно к этой киберпреступности, конечно, повод для нашей крайней обеспокоенности", - подчеркнул он.

Песков напомнил, что Россия никогда не имела никакого отношения к любым проявлениям киберпреступности и кибертерроризма.