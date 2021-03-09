Песков оценил контроль цен на продукты

Правительство держит ситуацию с ценами на продукты питания под контролем. Об этом заявил, отвечая на просьбу журналистов оценить промежуточные результаты кабмина по борьбе с ростом цен, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В целом, удается все-таки держать ситуацию под контролем", - заявил Песков, отметив при этом давление целого ряда факторов на рынке, что подталкивает цены на продукты.

"В то же время правительство достаточно эффективно влияние этих факторов амортизирует", - заключил пресс-секретарь президента.