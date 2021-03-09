Песков: Ограничений сроков работы губернаторов нет, важна эффективность работы

Ограничений по срокам работы губернаторов в РФ нет, главное - насколько эффективно они выполняют свои обязанности, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос журналистов о главах регионов, которые долгое время находятся на своем посту.

"Я ничего вам не могу сказать. Каких-то в данном случае ограничений нет. Единственные, наверное, ограничения - это те самые критерии оценки эффективности работы", - приводит ТАСС слова Пескова.

Он считает, что если губернатор и его команда работают плохо и демонстрируют соответствующие результаты, вновь на пост его не выберут.