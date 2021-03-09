Песков рассказал о добровольной вакцинации сотрудников Кремля

Сотрудники администрации президента понимают необходимость вакцинации от коронавируса, но это добровольный процесс и здесь не может быть "обязаловки". Об этом заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, прививался ли от коронавируса помощник президента Максим Орешкин, Песков заметил, что "Орешкин, действительно, болеет коронавирусом", и добавил, что не знает, вакцинировался он или нет.

"Те, кто не болел, и те, кто не имеет в достаточной степени иммунитет, конечно, понимают необходимость вакцинации для того, чтобы активно участвовать в работе, ежедневных делах", - ответил Песков на вопрос про ход вакцинации в администрации президента.

"Но вместе с тем это абсолютно добровольный процесс, и, конечно, здесь никакой "обязаловки" нет и быть не может", - заверил пресс-секретарь главы государства.