Песков заявил о скептическом подходе к "ковид-паспортам"

По сертификатам по COVID для путешествий в России возобладал скептический подход, напомнил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что весьма скептический подход пока возобладал у нас", - сказал Песков, комментируя решение Китая о введении таких документов и планов по "зеленым сертификатам" в ЕС. "Этот вопрос рассматривался, и, вы знаете, что правительственный штаб не поддержал эту идею", - подчеркнул он.

"Вместе с тем сейчас мы видим, что объединения и страны работают над такими квазидокументами", - продолжил пресс-секретарь президента. "Пока окончательного понимания у всех нет, будут ли они унифицироваться, насколько будут взаимозаменяемыми и взаимопризнаваемыми", - также сказал он.

Песков назвал это поводом для активизации "ковидной дипломатии". По его словам, и МИД, и другие ведомства будут в контакте с визави активно обсуждать все эти вопросы.

На вопрос о возможном введении подобных сертификатов в России Песков сказал, что ему об этом неизвестно и переадресовал в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.