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09.03.2021 08:18
Рубрика: Общество

Пилотный проект советников-воспитателей в школах продлится год

Текст: Ксения Колесникова
Сколько продлится эксперимент по введению в школах должностей советников директора по воспитательной работе? Чему их научат в "Артеке"? Будут ли они заниматься идеологией? И что такое патриотизм? Об этом журналистам рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

- Что мы вкладываем в понятие патриотизм? Знать свою малую и большую родину, историю своей страны, уважение к старшему поколению, семейные ценности - это ключевое. В рамках федерального проекта "Патриотическое воспитание" у нас вводится новая должность - советник директора школы по воспитательной работе, - рассказал Сергей Кравцов. - Задача советников по воспитанию - заниматься внеучебной деятельностью. Мы их учим на базе "Артека" технологиям организации внеучебной деятельности. И когда это обучение они пройдут, станут хорошими помощниками директора школы. Будут работать учениками, вовлекая их в позитивную повестку, отвлекая от улицы, от интернета. Такая задача. Предусмотрено федеральное финансирование.

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По словам Сергея Кравцова, эксперимент в 10 пилотных регионах по введению новых должностей продлится год. После этого проект может быть расширен. Результаты эксперимента будут оцениваться, том числе, через социологические опросы родителей, учителей и самих детей.

- Оценить и измерить систему воспитания очень непросто. Мы хотим посмотреть, насколько ребенок вовлечен в систему дополнительного образования и внеурочную деятельность, очень важно его всестороннее развитие, - подчеркнул Сергей Кравцов.

Будет ли советник-воспитатель заниматься идеологией? На этот вопрос министр тоже ответил.

- Что понимать под идеологией? Если понимать уважение к старшим, семейные ценности - то, о чем я говорил, то в этом ключе работа будет. На "пилот" мы отводим год, - рассказал Сергей Кравцов.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Реформа образования

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