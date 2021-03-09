Потепление в тропиках сделает их непригодными к жизни и уничтожит курорты

Повышение средней температуры воздуха в тропиках даже на 1,1-1,3 градуса становится критичным для человека. Это выяснили климатологи из Принстонского университета, которые проанализировали данные климатических моделей. Результаты опубликованы в Nature Geoscience.

Известно, что поддерживать температурное равновесие своего тела человеку помогает способность организма испарять влагу, что приводит к естественному охлаждению. Но если при этом влажность окружающей среды будет чрезмерно высока, то процесс испарения будет затруднен. То есть при высокой температуре воздуха и большой влажности, что характерно для тропических регионов, пределы адаптации человеческого тела будут достигнуты быстрее.

Для определения температуры с учетом влажности используется измерение мокрым термометром - то есть покрытым смоченной водой тканью, что имитирует стопроцентную влажность. Как только температура "по-мокрому" достигает отметки в 35 градусов по Цельсию - практически сравнивается с температурой тела, человек уже не может потеть, а значит самоохлаждаться. И выживаемость в таких условиях под вопросом.

Принстонские климатологи рассмотрели 22 варианта климатических зон и установили, что в зоне между 20 градусами северной и 20 градусами южной широты значение "мокрых" температур будет достигать 35 градусов более чем три часа в сутки при повышении среднегодовых температур на 1,5 градуса Цельсия. Это ведет к хроническому перегреву, что сказывается не только на самочувствии и работоспособности людей, но и на их здоровье. Длительный перегрев приводит к нарушениям сердечно-сосудистой, кровеносной, нервной и дыхательной систем.

Скажется потепление и на экономике, увеличив потребности в электроэнергии для более активного применения кондиционеров.

Эти результаты показывают, что ограничение глобального потепления до 1,5 градуса по Цельсию не позволит большинству тропических стран достичь предела адаптации человека.

Справка РГ

В зоне между 20 градусами северной и 20 градусами южной широты находится огромное количество всемирно известных курортов, привлекающих туристов со всей планеты.

Давайте перечислять: Мальдивские острова, весь Карибский бассейн за исключением атлантического побережья Кубы, Центральная Америка, большая часть южной Америки, включающая в себя долину Амазонки, вся Африка за исключением Сахары и средиземноморского побережья и Южной Африки. Остров Занзибар и Сейшельские острова, вся Индонезия и почти все курорты Тайланда, Вьетнама и юго-восточной Азии. Вся Южная Индия. Филиппины, Новая Гвинея и север Австралии. Каждый сам способен открыть атлас и посмотреть, как именно территории находятся под угрозой.