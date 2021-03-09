При взрывах на военной базе в Экваториальной Гвинее погибли 98 человек

Несколько взрывов на военной базе в городе Бата в Экваториальной Гвинее привели к гибели не менее 98 человек, пострадали минимум 615. Об этом заявил вице-президент Теодоро Нгема Обианга Манге, сообщает новостной портал этой африканской страны AhoraEg.

В результате взрывов в городе Бата, одном из самых крупных в Экваториальной Гвинее, была разрушена почти вся застройка. Согласно первым выводам властей, причиной трагедии стала халатность военнослужащих, не запретивших местным фермерам развести костер рядом со складами боеприпасов и армейского снаряжения.

Как заявил президент Экваториальной Гвинеи Обианг Нгема Мбасого, "случившееся стало результат невежества, безрассудства и злого умысла тех, кто знал об опасности горючих материалов, хранившихся рядом с боеприпасами". Он пообещал, что все виновные будут в кратчайшие сроки привлечены к ответственности.