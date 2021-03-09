Новости

В партии "За жизнь" подтвердили факт допроса Виктора Медведчука 21:27
Ратифицировано соглашение с Мальтой о повышении налога на дивиденды и проценты 21:27
Букингемский дворец отреагировал на скандальное интервью Гарри и Меган 21:13
В Архангельске студентка подожгла учебное заведение из-за конфликта 20:53
Кузнецова предложила пересмотреть требования по организации летнего отдыха 20:41
Путин подписал закон о раскрытии экологической информации 20:38
В Австрии прокомментировали заявление председателя EMA о "Спутник V" 20:31
Подписан закон о порядке иностранного инвестирования в стратегические предприятия 20:28
Крупнейший производитель труб в России объявил о покупке ЧТПЗ 20:16
ЦБ предписал крупнейшим брокерам приостановить сделки ряда клиентов 19:53
Беларусь предложила польскому дипломату покинуть страну 19:38
В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова 18:53
Словаки доверяют "Спутнику V" больше, чем вакцинам Moderna и AstraZeneca 18:46
Английский предложили сделать на Украине вторым государственным 18:40
Материальную помощь получат более 15 тысяч москвичей-чернобыльцев 18:34
"Вообще не понимаю, что происходит": певица Манижа о "Евровидении" 18:26
Вратарь Рыжиков покидает "Тамбов" 18:24
В Подмосковье арестован убийца четырех человек 18:23
Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" попал в шорт-листа премии BAFTA 18:13
Володин на встрече с главой ПАСЕ обсудит работу западных соцсетей в РФ 18:06
Греция может начать принимать туристов с 14 мая 18:03
В Сочи с 1 июля запретят строительство многоквартирных домов 17:47
Белорусские мотострелки и десантники по тревоге переброшены на Волгу 17:34
Стало известно, какие работники чаще всего получают повышение 17:31
Брюс Кэмпбелл анонсировал "Зловещих мертвецов 4" 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 20:52
Рубрика: Экономика

Чужие деньги

Генпрокуратура проверила банки, кредиты граждан и коллекторов
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
В прошлом году по итогам прокурорских проверок кредитно-банковской деятельности было выявлено более 5 тысяч нарушений.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Генеральной прокуратуре. Для устранения нарушений, которые касались как прав граждан, так и банковской системы в целом, прокуроры внесли свыше 1,1 тысяч представлений. К административной и дисциплинарной ответственности было привлечено около 1,4 тысячи лиц. Кроме того, по результатам прокурорских проверок возбуждено 60 уголовных дел. Так, по фактам хищения денежных средств банков, в том числе с использованием технических компаний и схем вывода финансов через офшорные зоны, уголовные дела возбуждены и расследуются в Ивановской области, Москве и других регионах.

Фото: Сергей Михеев
Верховный суд РФ разъяснил, кто отвечает за неправильное списание долга

"На особом контроле находится работа по возврату активов кредитных организаций, выведенных в результате совершения их работниками противоправных действий", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Для этого Генпрокуратура на регулярной основе обменивается сведениями с Банком России о неправомерных действиях руководства, собственников и работников кредитных организаций в преддверии их банкротства, а также о сомнительных операциях банков и их клиентов.

По каждому такому сообщению организованы прокурорские проверки.

В частности, прокуроры вскрыли факты заключения руководством ряда банков заведомо невыгодных сделок по приобретению ценных бумаг.

А также продажи ликвидного имущества по заниженным ценам и незаконного вывода активов из кредитных организаций. Результатом этих проверок как раз и стали возбужденные уголовные дела.

Фото: iStock
Госдума запрещает банкам ставить "галочки" в бланках кредитных договоров

Отдельное внимание прокуроры уделяют вопросам соблюдения социальных прав граждан в банковской сфере. Как пояснили "РГ" в Генпрокуратуре, нарушения в данной части в основном связаны с необоснованным списанием с банковских счетов должников жизнеобеспечивающих денег - детских пособий, пенсий и других выплат.

Как отметили в надзорном ведомстве, соответствующие проверки в большинстве случаев касались действий судебных приставов.

В частности, после рассмотрения представлений, внесенных прокурором в территориальное подразделение ФССП России и коммерческий банк, в Оренбургской области гражданину была возвращена неправомерно удерживаемая в течение нескольких месяцев часть зарплаты.

Она списывалась банком на основании постановления пристава.

Банки по решению приставов продолжают списывать со счетов должников социальные деньги - детские пособия, пенсии и даже средства маткапитала

Об этом же, кстати, говорил и Генеральный прокурор Игорь Краснов во время личного приема граждан в Калининграде прошлой осенью.

Одна из заявительниц рассказала, что приставы списали деньги со счета, на который ей выплатили часть средств материнского капитала.

Кроме того, списали еще и деньги с карточки ее дочери-инвалида, на которую зачисляется пенсия.

"На средства материнского капитала нельзя обращать взыскание. На средства ребенка-инвалида тоже нельзя накладывать никакие обеспечительные меры. Эти деньги неприкасаемы", - твердо и жестко сказал тогда Игорь Краснов.

"Доведите уже до службы судебных приставов, что социальные деньги неприкасаемы", - обратился к подчиненным Генпрокурор.

На Кубани приставы конфисковали у женщины авто за неуплату штрафов

Что касается других проблем, то практически по всей стране вступались прокуроры и за граждан, которым в условиях пандемии банки отказывали в получении господдержки.

К примеру, в Нижегородской области банк своевременно не рассмотрел заявку гражданина о предоставлении отсрочки на выплату ранее выданного кредита и процентов по нему. По итогам представления прокуратуры права заявителя были восстановлены.

Аналогичные нарушения и меры реагирования приняты прокурорами в Республике Алтай, Забайкальском и Пермском краях, Владимирской области и других регионах страны.

На рынке микрокредитования населения прокуроры не только выявляли нарушения, но и пресекали неправомерные действия микрофинансовых организаций.

Фото: nortonrsx / istock
Как заработать на кредитной карте

Факты нелегального кредитования граждан пресечены в Краснодарском, Приморском краях, Вологодской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Тамбовской, Оренбургской областях и других регионах России.

Например, в Мордовии после вмешательства прокуратуры пресечена деятельность двух комиссионных магазинов по выдаче потребительских займов под залог движимого имущества.

Виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 14.56 (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов) КоАП РФ.

Особое внимание прокуроры обращают на выявление и пресечение нарушений со стороны коллекторских агентств. Как отметили в Генпрокуратуре, приняты необходимые меры по предотвращению неправомерных действий коллекторов, в том числе мошенничества, в отношении граждан. Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, в Генеральной прокуратуре сформирована и активно действует рабочая группа с участием сотрудников правоохранительных органов по противодействию преступлениям в кредитной сфере.

Экономика Финансы Долги и кредиты Экономика Финансы Банки Происшествия Правосудие Следствие Правительство Генпрокуратура Рынок кредитования

Главное сегодня

В России увеличены штрафы за агитацию в день тишины
В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова
Греция может начать принимать туристов с 14 мая
Песков назвал тревожной информацию СМИ о возможных кибератаках на Россию
Россия и Китай подписали меморандум о создании лунной станции
Кого коснутся новые правила досрочного выхода на пенсию
Ищущим работу гражданам предоставят специальные выплаты