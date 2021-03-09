В прошлом году по итогам прокурорских проверок кредитно-банковской деятельности было выявлено более 5 тысяч нарушений.

Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Генеральной прокуратуре. Для устранения нарушений, которые касались как прав граждан, так и банковской системы в целом, прокуроры внесли свыше 1,1 тысяч представлений. К административной и дисциплинарной ответственности было привлечено около 1,4 тысячи лиц. Кроме того, по результатам прокурорских проверок возбуждено 60 уголовных дел. Так, по фактам хищения денежных средств банков, в том числе с использованием технических компаний и схем вывода финансов через офшорные зоны, уголовные дела возбуждены и расследуются в Ивановской области, Москве и других регионах.

"На особом контроле находится работа по возврату активов кредитных организаций, выведенных в результате совершения их работниками противоправных действий", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Для этого Генпрокуратура на регулярной основе обменивается сведениями с Банком России о неправомерных действиях руководства, собственников и работников кредитных организаций в преддверии их банкротства, а также о сомнительных операциях банков и их клиентов.

По каждому такому сообщению организованы прокурорские проверки.

В частности, прокуроры вскрыли факты заключения руководством ряда банков заведомо невыгодных сделок по приобретению ценных бумаг.

А также продажи ликвидного имущества по заниженным ценам и незаконного вывода активов из кредитных организаций. Результатом этих проверок как раз и стали возбужденные уголовные дела.

Отдельное внимание прокуроры уделяют вопросам соблюдения социальных прав граждан в банковской сфере. Как пояснили "РГ" в Генпрокуратуре, нарушения в данной части в основном связаны с необоснованным списанием с банковских счетов должников жизнеобеспечивающих денег - детских пособий, пенсий и других выплат.

Как отметили в надзорном ведомстве, соответствующие проверки в большинстве случаев касались действий судебных приставов.

В частности, после рассмотрения представлений, внесенных прокурором в территориальное подразделение ФССП России и коммерческий банк, в Оренбургской области гражданину была возвращена неправомерно удерживаемая в течение нескольких месяцев часть зарплаты.

Она списывалась банком на основании постановления пристава.

Банки по решению приставов продолжают списывать со счетов должников социальные деньги - детские пособия, пенсии и даже средства маткапитала

Об этом же, кстати, говорил и Генеральный прокурор Игорь Краснов во время личного приема граждан в Калининграде прошлой осенью.

Одна из заявительниц рассказала, что приставы списали деньги со счета, на который ей выплатили часть средств материнского капитала.

Кроме того, списали еще и деньги с карточки ее дочери-инвалида, на которую зачисляется пенсия.

"На средства материнского капитала нельзя обращать взыскание. На средства ребенка-инвалида тоже нельзя накладывать никакие обеспечительные меры. Эти деньги неприкасаемы", - твердо и жестко сказал тогда Игорь Краснов.

"Доведите уже до службы судебных приставов, что социальные деньги неприкасаемы", - обратился к подчиненным Генпрокурор.

Что касается других проблем, то практически по всей стране вступались прокуроры и за граждан, которым в условиях пандемии банки отказывали в получении господдержки.

К примеру, в Нижегородской области банк своевременно не рассмотрел заявку гражданина о предоставлении отсрочки на выплату ранее выданного кредита и процентов по нему. По итогам представления прокуратуры права заявителя были восстановлены.

Аналогичные нарушения и меры реагирования приняты прокурорами в Республике Алтай, Забайкальском и Пермском краях, Владимирской области и других регионах страны.

На рынке микрокредитования населения прокуроры не только выявляли нарушения, но и пресекали неправомерные действия микрофинансовых организаций.

Факты нелегального кредитования граждан пресечены в Краснодарском, Приморском краях, Вологодской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Тамбовской, Оренбургской областях и других регионах России.

Например, в Мордовии после вмешательства прокуратуры пресечена деятельность двух комиссионных магазинов по выдаче потребительских займов под залог движимого имущества.

Виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 14.56 (незаконное осуществление профессиональной деятельности по предоставлению потребительских займов) КоАП РФ.

Особое внимание прокуроры обращают на выявление и пресечение нарушений со стороны коллекторских агентств. Как отметили в Генпрокуратуре, приняты необходимые меры по предотвращению неправомерных действий коллекторов, в том числе мошенничества, в отношении граждан. Кроме того, как отметили в надзорном ведомстве, в Генеральной прокуратуре сформирована и активно действует рабочая группа с участием сотрудников правоохранительных органов по противодействию преступлениям в кредитной сфере.