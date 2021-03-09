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09.03.2021 20:26
Рубрика: Экономика

Путин обязал операторов отключать связь в тюрьмах по требованию ФСИН

Текст: Владислав Куликов
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий сотовых операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по требованию ФСИН.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Как напоминает ТАСС, в опубликованной ранее пояснительной записке указывалось, что в 2018 году в учреждениях уголовно-исправительной системы было изъято более 56 тысяч нелегальных средств связи, а за попытку передачи телефона на режимных территориях были задержаны более 5 тысяч человек. Авторы инициативы отмечали, что мобильные телефоны в местах лишения свободы часто используются для совершения мошенничеств, оказания давления на свидетелей, координации действий находящихся на свободе членов преступных группировок.

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По мнению авторов документа, оперативная блокировка сим-карт также поможет пресекать финансовую поддержку лидеров уголовно-преступной среды и поставку осужденным и подследственным наркотиков и других запрещенных предметов. Теперь же ФСИН сможет блокировать связь с помощью сотовых операторов: в компании будет направляться соответствующее представление с номерами телефонов, которые должны замолчать.

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