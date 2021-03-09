Путин поддержал идею закрепить в законе статус молодых ученых

Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение министра науки и высшего образования Валерия Фалькова закрепить в законе о науке статус молодых ученых. Об этом шла речь на встрече в Кремле.

"Государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов", - заявил Путин. Но начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку только делают первые шаги, подчеркнул он.

Фальков рассказал, что сейчас нет четкого определения понятия и закрепления правового статуса молодого ученого - ни в федеральном законодательстве, ни в региональном. "На уровне подзаконных актов есть разные трактовки, и это не позволяет сфокусировать меры государственной поддержки", - пояснил он.

Министр попросил поддержать предложение внести в закон о науке поправки, закрепив и понятие, и правовой статус молодых ученых как совокупность прав, обязанностей и гарантий. Это упорядочит систему мер господдержки и повысит их эффективность, считает он.

"Если будет ваша поддержка, мы постараемся достаточно быстро внести изменения в законодательство и в Год науки и технологий помочь молодым ученым, чтобы профессия, эта сфера деятельности была еще более престижной", - заключил Фальков.