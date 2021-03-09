Путин подписал закон о раскрытии экологической информации

Президент Владимир Путин подписал закон, который определяет порядок доступа к экологической информации. Документ опубликован во вторник, 9 марта.

Теперь органы государственной и муниципальной власти обязаны размещать в открытом доступе (на своих сайтах или через государственные информационные системы) данные о состоянии окружающей среды. В частности, речь идет об атмосфере, данных о почвах и водных объектах, радиационной обстановке, обращении с отходами и мерах по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Порядок публикации экологической информации будет определять правительство России.

В законе уточняется, что доступ к данных об экологии может быть ограничен только в случае, если по российскому законодательству сведения отнесены к государственной тайне.

Также документ запрещает закрывать доступ к экологической информации законом о коммерческой тайне.