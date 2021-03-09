Путин подписал закон о штрафах за нарушение условий пользования недрами

Президент России Владимир Путин подписал закон, в котором уточняется административная ответственность за нарушение условий пользования недрами. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон позволит выписывать штрафы даже при условии, что работы еще не начались. Он устанавливает административную ответственность за нарушение лицензии на пользование недрами или требований утвержденного технического проекта и иной документации, вне зависимости от факта пользования недрами.

Для юридических лиц штраф составит от 300 до 500 тысяч рублей, для должностных - от 20 до 40 тысяч рублей и для граждан от 2 до 3 тысяч рублей.