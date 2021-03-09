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09.03.2021 19:14
Рубрика: Экономика

Путин уравнял права многодетных на отпуск в удобное время

Текст: Кира Латухина
Теперь работающие многодетные смогут отдыхать в удобное для них время, даже если детям уже больше 12 лет. Президент подписал соответствующий закон, касающийся льготы на выбор времени отпуска.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Возраст детей, родители которых могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, увеличен с 12 до 18 лет. Но только до достижения младшим 14 лет. Теперь они смогут без проблем отдыхать всей семьей.

Многодетным родителям была предоставлена льгота по выбору удобного времени отпуска с 2018 года. Но при условии - чтобы детям было не больше 12 лет. "Новелла поставила в неравные условия многодетные семьи, у которых старший ребенок достиг 12 лет", - говорилось в пояснительной записке.

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