Путин уравнял права многодетных на отпуск в удобное время

Теперь работающие многодетные смогут отдыхать в удобное для них время, даже если детям уже больше 12 лет. Президент подписал соответствующий закон, касающийся льготы на выбор времени отпуска.

Возраст детей, родители которых могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время, увеличен с 12 до 18 лет. Но только до достижения младшим 14 лет. Теперь они смогут без проблем отдыхать всей семьей.

Многодетным родителям была предоставлена льгота по выбору удобного времени отпуска с 2018 года. Но при условии - чтобы детям было не больше 12 лет. "Новелла поставила в неравные условия многодетные семьи, у которых старший ребенок достиг 12 лет", - говорилось в пояснительной записке.