В России увеличены штрафы за агитацию в день тишины

Новости

В партии "За жизнь" подтвердили факт допроса Виктора Медведчука 21:27
Ратифицировано соглашение с Мальтой о повышении налога на дивиденды и проценты 21:27
Букингемский дворец отреагировал на скандальное интервью Гарри и Меган 21:13
В Архангельске студентка подожгла учебное заведение из-за конфликта 20:53
Кузнецова предложила пересмотреть требования по организации летнего отдыха 20:41
Путин подписал закон о раскрытии экологической информации 20:38
В Австрии прокомментировали заявление председателя EMA о "Спутник V" 20:31
Подписан закон о порядке иностранного инвестирования в стратегические предприятия 20:28
Крупнейший производитель труб в России объявил о покупке ЧТПЗ 20:16
ЦБ предписал крупнейшим брокерам приостановить сделки ряда клиентов 19:53
Беларусь предложила польскому дипломату покинуть страну 19:38
В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова 18:53
Словаки доверяют "Спутнику V" больше, чем вакцинам Moderna и AstraZeneca 18:46
Английский предложили сделать на Украине вторым государственным 18:40
Материальную помощь получат более 15 тысяч москвичей-чернобыльцев 18:34
"Вообще не понимаю, что происходит": певица Манижа о "Евровидении" 18:26
Вратарь Рыжиков покидает "Тамбов" 18:24
В Подмосковье арестован убийца четырех человек 18:23
Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" попал в шорт-листа премии BAFTA 18:13
Володин на встрече с главой ПАСЕ обсудит работу западных соцсетей в РФ 18:06
Греция может начать принимать туристов с 14 мая 18:03
В Сочи с 1 июля запретят строительство многоквартирных домов 17:47
Белорусские мотострелки и десантники по тревоге переброшены на Волгу 17:34
Стало известно, какие работники чаще всего получают повышение 17:31
Брюс Кэмпбелл анонсировал "Зловещих мертвецов 4" 17:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 20:20
Рубрика: Власть

В России увеличены штрафы за агитацию в день тишины

Текст: Кира Латухина
Президент подписал закон об увеличении штрафов за предвыборную агитацию не в определенное законом время, например, в день тишины, и там, где она запрещена. Максимальный штраф - до 500 тысяч рублей.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
ЦИК планирует продлить порядок трехдневного голосования до сентября

Штрафы выросли в несколько раз, в ряде случаев более чем десятикратно. Граждане за такие нарушения должны будут заплатить от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, чиновники - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, организации - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

В таком же размере возрастают штрафы за размещение печатной агитации там, где это запрещено, а также в зданиях - без разрешения владельцев. Увеличены и санкции за изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением закона.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

Главное сегодня

В России увеличены штрафы за агитацию в день тишины
В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова
Греция может начать принимать туристов с 14 мая
Песков назвал тревожной информацию СМИ о возможных кибератаках на Россию
Россия и Китай подписали меморандум о создании лунной станции
Пенсии работающим пенсионерам предложили пересчитать
Песков рассказал про ответ на новые санкции Запада