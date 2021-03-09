В России увеличены штрафы за агитацию в день тишины

Президент подписал закон об увеличении штрафов за предвыборную агитацию не в определенное законом время, например, в день тишины, и там, где она запрещена. Максимальный штраф - до 500 тысяч рублей.

Штрафы выросли в несколько раз, в ряде случаев более чем десятикратно. Граждане за такие нарушения должны будут заплатить от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, чиновники - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, организации - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

В таком же размере возрастают штрафы за размещение печатной агитации там, где это запрещено, а также в зданиях - без разрешения владельцев. Увеличены и санкции за изготовление или распространение агитационных материалов с нарушением закона.