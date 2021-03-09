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09.03.2021 14:30
Рубрика: Общество

Исследование: работа в ночную смену влияет на развитие рака

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)

Исследования, проведенные американскими учеными из Университета штата Вашингтон показали, что работа в ночную смену оказывает влияние на развитие злокачественных образований.

Фото: iStock
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Нарушение циркадных ритмов, регулирующих важнейшие процессы, протекающие в организме человека, кардинально меняет экспрессию генов. Это повреждает ДНК и активизирует рост раковых клеток.

Ученые отметили, что о влиянии "биологических часов" на активность онкологических образований было известно и раньше, но механизм этого явления до сих пор не удавалось объяснить. Чтобы разобраться во взаимосвязи циркадных ритмов и появлении рака, было проведено это исследование. Результаты научной работы опубликованы в Journal of Pineal Research.

Для группы добровольцев были смоделированы ночной и дневной графики работы. Одна половина участников работала в ночные смены при искусственном освещении, другая - в дневные. Эксперимент продолжался семь суток.

Оказалось, что у тех, кто трудился ночью, произошел сбой естественного механизма восстановления ДНК. А их лейкоциты были уязвимее к радиоактивному излучению.

Фото: REUTERS/Henry Nicholls
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По словам одного из авторов исследования Джейсона МакДермотта, в совокупности результаты проведенного эксперимента продемонстрировали, что ночная работа действительно оказывает влияние на развитие недоброкачественных опухолей.

Ученым удалось понять механизм этого эффекта и подтвердить предположение о том, что нарушение биологических часов человека изменяет экспрессию определенных генов, обеспечивающих защиту от рака.

Исследователи считают, что эти данные помогут предупредить возникновение опухолей у тех, кто трудится ночью, и будут полезными в лечении злокачественных процессов.

Общество Наука Онкология: как победить рак

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