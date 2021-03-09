Ратифицировано соглашение с Мальтой о повышении налога на дивиденды и проценты

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, который вносит изменения в российско-мальтийскую конвенцию об избежании двойного налогообложения.

"Ратифицировать протокол о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы от 24 апреля 2013 года, подписанный в городе Москве 1 октября 2020 года", - говорится в документе.

В частности, подписанный протокол предусматривает режим налогообложения у источников доходов и процентов по ставке в размере не более 15%. Кроме того, в документе указан список исключений, в соответствии с которыми будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов.

"Исключения распространяются на институциональные инвестиции, - сообщается в пояснительной записке к документу. - Также они предусмотрены для публичных компаний, не менее 15% акций которых находятся в свободном обращении и владеющих не менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года".