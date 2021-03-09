Белгородцам позволят уходить в отпуск по уходу за родителями

В Белгородской области поддержат жителей, которые вынуждены на время оставить рабочие места из-за необходимости ухаживать за недееспособными родителями.

В трехстороннее соглашение между правительством региона, областным объединением организаций профсоюзов и ассоциацией работодателей внесут поправку: работник имеет право взять отпуск за свой счет на три месяца для того, чтобы ухаживать за недееспособным родителем. За это время его не имеют права уволить.

А потом норма заработает на конкретных предприятиях. По словам врио белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, задача состоит в том, чтобы "максимально защитить наших жителей от всевозможных рисков, связанных с потерей работы, социальных выплат или гарантий".

Не секрет, что необходимость постоянного ухода за больным родителем зачастую ставит человека перед непростым выбором. Чаще всего, оказавшись в подобной ситуации, белгородцы сразу пользуются обычным плановым отпуском.

Однако и сотрудник, и работодатель понимают: процесс может затянуться настолько, что положенных большинству 28 дней попросту не хватит. Зачастую у рядового белгородца нет средств на оплату услуг частной сиделки, и совсем немногие морально готовы отдать отца или мать в паллиативное отделение, поручив заботам медицинского персонала.

Пока не ясно, как именно эта инициатива будет реализована на практике. Однако у белгородцев сама идея уже нашла позитивный отклик.