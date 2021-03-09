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09.03.2021 15:06
Рубрика: Общество

Холодная погода позволила продлить работу открытых катков в Москве

Текст: Ирина Огилько
Самые популярные столичные катки с искусственным покрытием, среди которых ВДНХ, Красная площадь и другие, завершили работу до следующего зимнего сезона. Но зачехлять лезвия москвичам рано. Какие столичные парки решили отложить завершение ледового сезона, выяснил корреспондент "РГ".
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Как и прогнозировали метеорологи, в столичном регионе ударили морозы. "На 10-12 градусов холоднее нормы будет в центре страны до конца рабочей недели, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Затем потеплеет, но ночью сохранится минусовая температура, а днем будет 0 или слабый плюс". Подобная погода, как выяснилось, вполне подходит для нормальной работы охлаждающего оборудования искусственных катков. А про спрос можно и не волноваться, посетители ряда парков и так просили продлить работу ледовых "коробок". И администрация "Мосгорпарка" пошла им навстречу. В девяти парках культуры искусственные катки продолжат работу еще неделю. Заместитель директора "Мосгорпарка" Дарья Косинова рассказала, что открыты будут катки в Измайловском и Таганском парках, в парках "Фили", "Дубки", "Красная Пресня", в усадьбе "Воронцово", Гончаровском парке, в парках Ангарские пруды и 50-летия Октября. Продлят ли еще раз их работу, пока неизвестно.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Москвичей предупредили о ледяных иглах в небе

Помимо парков культуры, кататься на коньках можно все еще и на природных территориях, подведомственных "Мосприроде". Как рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства, катки с искусственным льдом под открытым небом продолжат работу точно до конца марта. Так, бесплатно кататься можно на двух катках в национальном парке "Лосиный остров" ( ул. Курганская, ул. Проходчиков), еще один каток открыт в природном парке "Останкино".

А вот на льду природно-исторического парка "Битцевский лес" катание только платное, бесплатно рассекать здесь могут лишь льготные категории граждан (пенсионеры, многодетные и другие). В "Мосприроде" напомнили, что в любое время года кататься на коньках можно в природно-исторических парках "Тушинский", "Битцевский лес", "Царицыно", "Москворецкий", "Измайлово" и в ландшафтном заказнике "Теплый Стан". Хоть лед здесь и платный, стоимость ниже, чем на ледовых площадках торговых центров или спортивных объектов. Цена начинается от 250 рублей за сеанс. Не важно, платный или бесплатный каток, при каждом есть пункт проката и раздевалки.

Напомним, что несмотря на смягчение антиковидных мер, на всех катках продолжают соблюдать требования Роспотребнадзора: на входе посетителям измеряют температуру, в раздевалках установлены санитайзеры, обязательно ношение масок и перчаток. Кататься нужно с дистанцией в полтора метра.

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