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09.03.2021 12:54
Рубрика: Происшествия

Из нелегальных игорных заведений столицы изъято 160 единиц игрового оборудования

Текст: Любовь Проценко

Из нелегальных игорных заведений столицы изъято 160 единиц игрового оборудования, сообщает официальный портал правительства Москвы. В его иинформации уточняется, что за первые два месяца 2021 года в городе закрыто семь подпольных игровых клубов, среди которых три размещались в квартирах в Сытинском тупике, на 2-й Владимирской улице и Волжском бульваре.

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Кроме того, в магазинах на Святоозерской улице и Задонском проезде выявлены и демонтированы терминалы, использовавшиеся для проведения незаконных азартных игр под видом приема платежей.

Всего с начала года в городе проведено 11 рейдов по пресечению незаконных азартных игр. По их результатам возбуждено три уголовных дела, пять физических лиц привлечены к уголовной ответственности.

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