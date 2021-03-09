Из нелегальных игорных заведений столицы изъято 160 единиц игрового оборудования, сообщает официальный портал правительства Москвы. В его иинформации уточняется, что за первые два месяца 2021 года в городе закрыто семь подпольных игровых клубов, среди которых три размещались в квартирах в Сытинском тупике, на 2-й Владимирской улице и Волжском бульваре.

Кроме того, в магазинах на Святоозерской улице и Задонском проезде выявлены и демонтированы терминалы, использовавшиеся для проведения незаконных азартных игр под видом приема платежей.

Всего с начала года в городе проведено 11 рейдов по пресечению незаконных азартных игр. По их результатам возбуждено три уголовных дела, пять физических лиц привлечены к уголовной ответственности.