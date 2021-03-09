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09.03.2021 18:34
Рубрика: Общество

Материальную помощь получат более 15 тысяч москвичей-чернобыльцев

Текст: Любовь Проценко

К 26 апреля москвичам, пострадавшим от радиационных воздействий, выплатят от 3 до 10 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Эта традиционная единовременная выплата в столице приурочена ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф.

Фото: istock
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Размер выплаты зависит от категории получателей. Она предусмотрена для 15 113 москвичей, пострадавших вследствие радиационных воздействий, в том числе во время аварии на Чернобыльской АЭС, а также участников ликвидации.

Напомним, авария на АЭС в Чернобыле произошла 26 апреля 1986 года и стала крупнейшей катастрофой за всю историю ядерной энергетики. Территория атомной станции была окончательно закрыта 15 декабря 2000 года. Вокруг нее была установлена 30-километровая "зона отчуждения", куда можно попасть через контрольно-пропускной пункт "Дитятки". В середине июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий запрет на посещение зоны отчуждения.

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