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09.03.2021 01:28
Рубрика: Экономика

Гостиница работает общежитием

Как живется лидеру по загрузке отелей в Европе?
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 48(8399)
Гостиницы Москвы - самые загруженные в Европе. В отличие от зарубежных туристов, россияне активно бронируют номера в комфортных отелях столицы по низким ценам. Не пустуют мини-отели и хостелы. Конкурировать с бюджетными предложениями "звездных" гостиниц им не по силам, поэтому они предпочитают работать сейчас как общежития, сдавая свои номера не посуточно, а сразу на месяц.

Лидирует Москва по загрузке гостиниц в Европе с ноября прошлого года. Тогда постояльцами было занято 39% мест в отелях города, а в январе этот показатель поднялся до 43,6%, показало исследование компании Cushman & Wakefield. Это самый высокий показатель среди всех европейских туристических рынков.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Российским гостиницам предстоит обновить "звездные" свидетельства

Даже после новогодних праздников загрузка отелей в российской столице не снизилась, чего опасались многие отельеры. В феврале в гостиницах занято порядка 40-45% номеров, рассказал "РГ" председатель комитета по гостиничному бизнесу московского регионального отделения организации "Деловая Россия" Дмитрий Шлопак. "Туристы из регионов уже не боятся коронавируса и едут отдыхать в столицу, но до ковидных показателей еще далеко. По сравнению с началом 2020-го загрузка отелей вдвое ниже, а о выходе из кризиса можно будет говорить только через два-три года", - отметил он.

Если в начале 2020-го средняя стоимость проживания в трехзвездочном отеле равнялась 5-6 тысяч рублей, то сейчас - от 1,5 тыс. рублей, уточнила председатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Ольга Воинова.

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