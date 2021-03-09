Москвичей предупредили о ледяных иглах в небе

Ледяные иглы могут появиться в небе над Москвой в ночь с 10 на 11 марта. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в ближайшие два дня жителей Москвы и Центральной России ждут нетипичные для марта морозы. "В условиях антициклональной, малооблачной погоды, благоприятствующей интенсивному радиационному охлаждению воздуха, будет происходить процесс вымораживания водяного пара, - рассказал РИА Новости Тишковец. - С 21.00 10 марта до 03.00 11 марта, когда столбики термометров опустятся ниже минус 20, в небе Москвы могут появиться ледяные иглы".

Не исключено, что будет и морозный туман с ухудшением видимости до 500-1000 метров.