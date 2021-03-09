МВД найдет устроителей кровавых собачьих боев под Воронежем

МВД и прокуратура проводят проверки по факту организации собачьих боев под Воронежем. Турнир прошел 6 марта в пригородном санатории, официально закрытом из-за пандемии. В соцсетях опубликованы фото окровавленных животных и сообщения, что участников турнира (людей) не только пустили на территорию санатория, но и обеспечили питанием.

- Проверку ведет отдел полиции по Рамонскому району. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Теоретически можно говорить о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными (статья 245 УК РФ), - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Работу полиции по этому факту взяла на контроль прокуратура.

- Устанавливаются обстоятельства происшествия, очевидцы и организаторы боев, - сообщили в ведомстве.