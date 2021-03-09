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09.03.2021 01:45
Рубрика: Культура

Реставрация легендарного Дома Мельникова в Москве начнется в этом году

Текст: Татьяна Земцова
Реставрация всемирно известного шедевра советского авангарда Дома Мельникова в Москве в Кривоарбатском переулке, о необходимости которой говорили так давно и так много, начинается в 2021 году. Об этом сообщила на пресс-конференции, состоявшейся в Государственном музее архитектуры им. А.В.Щусева, директор музея Елизавета Лихачева.
Фото: Григорий Сысоев/ТАСС Фото: Григорий Сысоев/ТАСС
Фото: Григорий Сысоев/ТАСС

До конца текущего года планируется утвердить проектную документацию, а весной следующего - начать реставрационные работы. Из-за карантина сроки пришлось сдвинуть на год. Все работы предполагается осуществить в течение четырех лет. Как сказала Елизавета Лихачева, музей намерен сделать научную реставрацию Дома Мельникова образцовой, чтобы этот опыт мог пригодиться и при сохранении других памятников архитектуры конструктивизма ХХ века.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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С 2014 года в Доме Мельникова располагается Музей Константина и Виктора Мельниковых, который является филиалом Государственного музея архитектуры. "Надеемся получить главное - сохранение подлинности. Дом, которому более 90 лет, подлинный на 85-90 процентов", - сказал на пресс-конференции Павел Кузнецов, директор музея Константина и Виктора Мельниковых.

Напомнив об исторической и архитектурной ценности Дома Мельникова, Павел Кузнецов сказал, что для музея приоритетом при реставрационных работах является "максимальное сохранение подлинных материалов, оригинальных архитектурных и инженерных решений 1920-х годов". Он подчеркнул также, что успех реставрации определяется целостным подходом к памятнику как к единому организму.

В плане работ - реставрация фасада дома Мельникова, в том числе витражного окна и оригинальных деревянных рам 63 шестиугольных окон. Планируется сделать консервацию штукатурных слоев 1920-х: оригинальная известковая штукатурка создавалась вручную по рецептуре Мельникова. Необходимы также реставрация и укрепление авторских мембранных перекрытий, пострадавших во время Второй мировой войны. В доме сохранилась оригинальная система воздушного отопления, но она работает не в полном объеме. Ремонт этой системы - часть планируемых работ.

В ходе реставрации нужно отвести талые воды дальше от дома, проводить геодезический мониторинг здания, а также возродить мемориальный сад, опираясь на архивную документацию, собранную музеем.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Слова "подлинность", "аутентичность", "сохранение", "консервация" звучали на пресс-конференции во всех выступлениях. Иначе говоря, речь идет не о "новодельном" воссоздании (когда стены остаются в виде декорации, а "начинка" здания меняется полностью), речь о максимальном сохранении подлинного исторического здания. Идея в том, чтобы сохранить аутентичность материалов, отделки и дизайна шедевра архитектуры конструктивизма.

О сохранении говорила и известная своим бережным отношением к памятникам Наринэ Тютчева, руководитель архитектурного бюро "Рождественка", которое отвечает за генеральный проект реставрации. Бюро объединит российских и зарубежных специалистов, которые принимали участие в основательном предреставрационном исследовании Дома Мельникова.

Справка "РГ"

Константин Мельников (1890 - 1974), наверное, самый известный советский архитектор-конструктивист в мире. Среди работ, созданных им в 1920-х-1930-х годах, - саркофаг для Мавзолея В.И.Ленина и советский павильон на Международной выставке в Париже 1925 года, Бахметьевский автобусный гараж, сделанный без перегородок, как крытый манеж, и Дворец культуры Дулевского фарфорового завода (известный еще как "Клуб фарфористов"), гараж для Госплана и новая планировка Парка культуры и отдыха имени Горького…

В отличие от этих проектов, Дом Мельникова в Кривоарбатском переулке был построен Константином Степановичем на исходе 1920-х как дом-мастерская для себя. Но идея была еще в том, чтобы показать, что в доме-цилиндре очень удобно жить. Иначе говоря, этот дом, который образуют два цилиндра, врезанные друг в друга на треть радиуса (в плане здания - восьмерка), должен был стать экспериментальным образцом для массового строительства. Кроме необычной формы, Мельников придумал еще много чего. Например, разработал особую кирпичную кладку стен с шестиугольными проемами для окон. Предложил необычные перекрытия между этажами - мембраны без колонн, и новую систему воздушного отопления.

Для типового строительства этот проект не был использован. Экспериментальный дом-восьмерка остался единственным и неповторимым, что, скорее всего, вряд ли обрадовало архитектора. Зато сегодня Дом Мельникова - всемирно известный памятник конструктивизма, уникальный объект культурного наследия России. Если еще и бережно удастся его отреставрировать…

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