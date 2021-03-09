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Рубрика: Культура

Электроник стал братком

Съемки фильма "Брат-3" пройдут в Тамбове
Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8399)
В Тамбове состоялся кастинг фильма "Брат-3". Перед камерой, установленной в городской картинной галерее, прошли более 500 человек: молодежь, пенсионеры, люди среднего возраста. Большинству из них найдется место на экране в эпизодах и массовых сценах, заявил режиссер-постановщик картины Валерий Переверзев.

- Пришедшие бабушки, тетушки, мужчины старше 65, думаю, все будут задействованы. Они безумно крутые: отчаянные, дисциплинированные... Да и вообще почти все подходящие. Из каждой сотни человек, возможно, двое-трое зашли просто так, из любопытства, а остальные - по делу, - считает автор фильма.

Сам Валерий Переверзев родился в Тамбове и, по собственному признанию, сохранил в сердце любовь к этому городу, хорошо его знает и чувствует, отчего и выбрал в качестве места для съемок.

Съемки "Брата-3" в Тамбове начнутся в апреле и продолжатся осенью.

Сюжет картины завязан вокруг отношений двух братьев-близнецов. Один из них - генерал спецслужбы, другой - лидер преступной группировки. Бандит оказывается втянут в конфликт с братом, в ходе которого вскроются особенности личной жизни криминального авторитета. Это обстоятельство погубит группировку и разрушит семьи обоих персонажей.

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Итоги кастинга будут известны в начале апреля. Главные мужские роли в "Брате-3" исполнят Владимир и Юрий Торсуевы - самая известная их работа "Приключения Электроника", а также Василий Карпенко (сериалы "Кухня" и "Молодежка") и Оливье Сиу ("Восьмидесятые", "Рожденная звездой").

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