Собянин: Московское образование справилось с вызовами 2020 года

Московское образование справилось с вызовами 2020 года. Такой вывод сделал сегодня на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин в ходе рассмотрения вопроса о реализации государственной программы города "Столичное образование" в 2020 году и задачах на 2021 год.

По мнению главы города, главное, чего добилась столица - это то, что и в условиях пандемии коронавируса в школах города продолжался непрерывный и качественный образовательный процесс. Свидетельство тому - успешная сдача школьниками Единого госэкзамена: 38,8% выпускников набрали 220 и более баллов по трем предметам.

Кроме того, в 2020 году ребята из столицы завоевали на международных предметных олимпиадах 17 наград - 10 золотых и семь серебряных медалей.

Для того, чтобы перейти на дистанционный процесс обучения, московским школам в марте прошлого года потребовалась всего неделя. Учащиеся с 6 по 11 классы и студенты колледжей продолжали учиться дистанционно и осенью. В свои классы они вернулись только 18 января этого года. Чтобы очное обучение было безопасным, во всех школах Москвы были приняты дополнительные меры. Например, каждый класс учился только в одном кабинете. Это минимизировало передвижение детей по школе и давало возможность им не пересекаться с другими параллелями. Вход в школы был строго через термометрию, везде были также установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук.

Обеспечивали же дистанционку целый ряд электронных образовательных ресурсов. "Московский образовательный телеканал", онлайн-школа Центра педагогического мастерства, сервис "Мои достижения", цифровая образовательная платформа московских колледжей и другие. Но основным ресурсом стала Московская электронная школа, в библиотеке которой в настоящее время размещено свыше 53 тысяч электронных сценариев уроков, 1,7 тысячи электронных учебных пособий, 348 учебников издательств, 245 произведений художественной литературы, 10 уникальных виртуальных лабораторий и других учебных материалов. Кроме того, в феврале этого года в 80 московских школах стартовал пилотный проект "Цифровой репетитор" - он помогает школьникам наверстать что-то упущенное во время дистанционки. Этот сервис адресован прежде всего детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и желающим улучшить свою успеваемость. На первом этапе воспользоваться услугами "цифровых репетиторов" могут более 800 учащихся 6-8 классов. Заявку на участие в проекте они подают через личный кабинет школьника в "электронном дневнике" МЭШ. Дополнительные онлайн-занятия - два урока в неделю с использованием видеоконференцсвязи МЭШ - проводятся бесплатно в мини-группах от трех до пяти человек.

Такие "цифровые репетиторы" помогают школьникам подтянуть знания по русскому и английскому языкам, алгебре и геометрии, физике и химии. Можно выбрать до двух предметов, и эти уроки будут включены в электронное расписание школьника. 500 педагогов столицы включились в эту дополнительную работу.

Напомним, в этом учебном году в школах Москвы учатся в столичной системе более 1,5 миллиона детей. Это на 39% больше, чем десять лет тому назад. В детсадах столицы места получили 435 тысяч детей или на 51% больше, чем в 2010/2011 учебном году. Вдвое больше в дошкольных группах стало и детей младше трех лет.