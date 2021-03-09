Собянин: Московское образование справилось с вызовами 2020 года

Новости

Паспорта вакцинации могут начать выдавать в ЕС уже в мае 16:40
Московские застройщики стали реже срывать сроки ввода домов 16:40
"Спартак" попросит РФС отменить желтую карточку Жиго 16:30
Видео: жених сделал предложение актрисе Анастасии Макеевой на сцене 16:13
Бывший главный тренер "Спартака" Романцев выписан из больницы 16:11
СМИ: Олимпиада в Японии пройдет без иностранных зрителей 16:08
В Башкирии медсестра спасла из горящего дома троих детей 15:58
"Последнему маньяку СССР" отказали в досрочном освобождении 15:39
Путин обсудит с кабмином развитие Дальнего Востока и Арктики 15:36
Неймар пропустит ответный матч "ПСЖ" с "Барселоной" в 1/8 финала ЛЧ 15:30
Умер лауреат премии "Оскар", режиссер Леон Гаст 15:29
В Крыму женщина погибла под колесами электрички 15:22
Жители Подмосковья получат рассрочку в оплате услуг ЖКХ 15:04
Названы габариты самых больших квартир в стране 14:52
Песков назвал необъективной критику вакцины "Спутник V" за рубежом 14:48
Назван напиток, снижающий давление 14:42
Песков: Ограничений сроков работы губернаторов нет, важна эффективность работы 14:40
Песков назвал некорректным заявление про "Спутник V" и русскую рулетку 14:36
Названы возможные причины горения углеводородов в акватории Оби 14:25
Песков рассказал о добровольной вакцинации сотрудников Кремля 14:24
Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с осени 14:23
КГБ Беларуси фиксирует планы по дестабилизации ситуации в стране 14:17
Ледокол и буксиры ЗВО предотвратят подтопление Петербурга 14:13
В Москве водитель Porsche пробил стену паркинга 14:11
Интеграция РФ и Беларуси повысит общую конкурентоспособность двух стран 14:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 16:50
Рубрика: Общество

Собянин: Московское образование справилось с вызовами 2020 года

Текст: Любовь Проценко
Московское образование справилось с вызовами 2020 года. Такой вывод сделал сегодня на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин в ходе рассмотрения вопроса о реализации государственной программы города "Столичное образование" в 2020 году и задачах на 2021 год.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

По мнению главы города, главное, чего добилась столица - это то, что и в условиях пандемии коронавируса в школах города продолжался непрерывный и качественный образовательный процесс. Свидетельство тому - успешная сдача школьниками Единого госэкзамена: 38,8% выпускников набрали 220 и более баллов по трем предметам.

Фото: Олеся Курпяева
В Москве запустили инклюзивные квесты для детей

Кроме того, в 2020 году ребята из столицы завоевали на международных предметных олимпиадах 17 наград - 10 золотых и семь серебряных медалей.

Для того, чтобы перейти на дистанционный процесс обучения, московским школам в марте прошлого года потребовалась всего неделя. Учащиеся с 6 по 11 классы и студенты колледжей продолжали учиться дистанционно и осенью. В свои классы они вернулись только 18 января этого года. Чтобы очное обучение было безопасным, во всех школах Москвы были приняты дополнительные меры. Например, каждый класс учился только в одном кабинете. Это минимизировало передвижение детей по школе и давало возможность им не пересекаться с другими параллелями. Вход в школы был строго через термометрию, везде были также установлены дозаторы с кожными антисептиками для обработки рук.

Обеспечивали же дистанционку целый ряд электронных образовательных ресурсов. "Московский образовательный телеканал", онлайн-школа Центра педагогического мастерства, сервис "Мои достижения", цифровая образовательная платформа московских колледжей и другие. Но основным ресурсом стала Московская электронная школа, в библиотеке которой в настоящее время размещено свыше 53 тысяч электронных сценариев уроков, 1,7 тысячи электронных учебных пособий, 348 учебников издательств, 245 произведений художественной литературы, 10 уникальных виртуальных лабораторий и других учебных материалов. Кроме того, в феврале этого года в 80 московских школах стартовал пилотный проект "Цифровой репетитор" - он помогает школьникам наверстать что-то упущенное во время дистанционки. Этот сервис адресован прежде всего детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и желающим улучшить свою успеваемость. На первом этапе воспользоваться услугами "цифровых репетиторов" могут более 800 учащихся 6-8 классов. Заявку на участие в проекте они подают через личный кабинет школьника в "электронном дневнике" МЭШ. Дополнительные онлайн-занятия - два урока в неделю с использованием видеоконференцсвязи МЭШ - проводятся бесплатно в мини-группах от трех до пяти человек.

Ракова: Москва готова к любому сценарию развития событий с COVID-19

Такие "цифровые репетиторы" помогают школьникам подтянуть знания по русскому и английскому языкам, алгебре и геометрии, физике и химии. Можно выбрать до двух предметов, и эти уроки будут включены в электронное расписание школьника. 500 педагогов столицы включились в эту дополнительную работу.

Напомним, в этом учебном году в школах Москвы учатся в столичной системе более 1,5 миллиона детей. Это на 39% больше, чем десять лет тому назад. В детсадах столицы места получили 435 тысяч детей или на 51% больше, чем в 2010/2011 учебном году. Вдвое больше в дошкольных группах стало и детей младше трех лет.

В регионах Общество Образование Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков назвал тревожной информацию СМИ о возможных кибератаках на Россию
Курс евро опустился ниже 88 рублей впервые с осени
Госдума поддержала проект о блокировке сайтов за оправдание экстремизма
Лавров: РФ приветствует решение США вернуться в иранскую ядерную сделку
Правительство продлило эксперимент по маркировке воды до 1 июня
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России