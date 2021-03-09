В московском метро мужчина распылил газ в вагоне

Пассажир московского метро распылил газ в вагоне поезда. Как сообщила замначальника пресс-службы ГУ МВД по Москве Екатерина Гузь, инцидент произошел вечером на станции "Охотный ряд".

Судя по кадрам с камер, в вагон вошел парень и начал громко дудеть в трубу. К нему подошел пассажир и сделал замечание. В ответ "музыкант" распылил ему в лицо газовый баллончик.

Пострадавший 33-летний москвич доставлен в больницу с химическим ожогом век. Уголовный розыск УВД на метрополитене задержал подозреваемого, 25-летнего жителя Подмосковья. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ - "Хулиганство". Суд определил подозреваемого под домашний арест.