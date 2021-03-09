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Текст:   Сергей Бабкин 
10:21 09.03.2021

В Москве подорожало жилье бизнес-класса

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Средняя цена квадратного метра в московских квартирах бизнес-класса за год выросла на 24 процента. Об этом сообщили в пресс-службе агентства недвижимости "БОН ТОН". За последний месяц объем предложения в этом сегменте вырос за счет начала продаж в ЖК "Достижение", "Событие-2" и "Остров".

Фото: Александр Корольков/РГ
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По стадиям строительной готовности большая доля предложения квартир бизнес-класса приходится на нулевой цикл - 42 процента. По итогам февраля средняя цена квадратного метра квартир бизнес-класса составила 316 тысяч рублей, в годовом выраженим рост стоимости составил почти 25 процентов. Средняя цена квартиры бизнес-класса составила 23,2 миллиона рублей.

Самым доступным округом стал ЮВАО со средней стоимостью 18,6 миллиона рублей, а самым дорогим - ЗАО со средней ценой квартиры 28,5 миллиона рублей.