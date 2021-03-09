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09.03.2021 10:42
Рубрика: Общество

В Москве выездные бригады вакцинации начнут работу еще в двух ТЦ

Текст: Любовь Проценко
В Москве выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начнут работать еще в двух торговых центрах - "Круг" и "Тройка". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

"Начиная уже с этой среды, 10 марта, выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начнут работу в двух новых точках. Сделать прививку от COVID-19 теперь можно будет в торговых центрах "Круг" и "Тройка". Каждую неделю выездные бригады вакцинации "въезжают" в новые популярные локации столицы. Таким образом, сделать прививку от коронавируса может большее количество горожан. Мы видим, что вакцинация в таких, казалось бы, нетрадиционных локациях привлекает все большее количество жителей", - рассказала вице-мэр.

Ракова: Москва готова к любому сценарию развития событий с COVID-19

Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начали работать в Москве с 18 января. Они принимают в ГУМе, ВДНХ, театре "Геликон Опера", фудмолле "Депо", во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Гагаринский", "Ривьера", "РИО" Ленинский и "Дубровка".

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.

Вакцинация выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС (при наличии). Процедура занимает около 40 минут: 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, последующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.

График работы выездных бригад опубликован здесь. Также пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. Москва заключила 92 соглашения с частными медорганизациями, 73 клиники уже начали вакцинировать жителей. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплата происходит только услуг клиники по введению инъекции.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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