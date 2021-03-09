В Москве загорелся кинотеатр "Ленинград"

На севере Москвы произошел крупный пожар в здании бывшего кинотеатра "Ленинград".

Как сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС, пожарные подразделения прибыли к зданию на Новопесчаной улице, 12. Здесь располагается кинотеатр "Ленинград", который не функционирует уже несколько лет. По последним данным из открытых источников, собственники здания намерены его реконструировать в развлекательный центр с сохранением функций кинопоказа.

Площадь пожара, по данным МЧС, составила 100 квадратных метров. В 21:43 возгорание было ликвидировано, данных о пострадавших не поступало.