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Рубрика: Общество

Тихий дом

В Москве запустили инклюзивные квесты для детей
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 48(8399)
Столичный музей "В Тишине", открывшийся в парке "Кузьминки-Люблино" полгода назад, запустил квесты для детей и подростков с нарушениями слуха. Понять мир глухих, что важно, могут и слышащие люди.
В интерактивных залах музея гости надевают шумозащитные наушники и исследуют "тихий" мир. Фото: Олеся Курпяева В интерактивных залах музея гости надевают шумозащитные наушники и исследуют "тихий" мир. Фото: Олеся Курпяева
В интерактивных залах музея гости надевают шумозащитные наушники и исследуют "тихий" мир. Фото: Олеся Курпяева

Создавая квест, авторы вдохновлялись культовым фильмом "Чародеи", поэтому гости музея по сюжету попадают в 1982 год. Атмосферу того времени передают советская музыка, старая мебель, календари из прошлого, книги... Участникам предстоит пробраться в научный универсальный институт необыкновенных услуг и отыскать разработанную там волшебную палочку. На поиски необычного изобретения дается час. Самые смекалистые могут справиться и быстрее - за 45-50 минут, признается директор по развитию музея Ольга Ляпина. На пути к конечной цели детям и взрослым придется поднапрячь мозги, выполняя задания на логику. Исследовать нужно коридор и три комнаты, две из которых изначально заперты. Открыть их можно, дав правильные ответы. За действиями поисковиков через видеокамеры наблюдает ведущий. Желающие, если квест дается совсем туго, могут попросить у него подсказку. Слышащим помогают по громкой связи, а слабослышащим и глухим на смартфон отправляют видеосообщения, записанные на языке жестов. Есть задания, решить которые можно только сообща. Поэтому у каждого, отмечает Ляпина, есть шанс понять своего напарника без слов. Именно этого и хотят организаторы.

Фото: НРООРДИЗ "Перспектива"
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По словам собеседника "РГ", квесты будут идти в музее ежедневно. Программа, созданная на средства гранта мэра Москвы, рассчитана на детей и подростков от 7 до 18 лет. Но будет интересно и взрослым, говорит Ляпина. Поскольку комнаты в музее небольшие, в одной группе на поиски приключений могут отправиться от восьми до двенадцати человек. Билеты платные, но есть и льготы. Часть детей, если школы заранее отправят заявки, смогут пройти квест бесплатно. Семьи же могут воспользоваться пакетным тарифом. Например, за один визит сходить в квест, посетить экскурсию и поучаствовать в мастер-классе.

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