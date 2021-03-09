В Подмосковье арестован убийца четырех человек

В Московской области суд санкционировал арест 32-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве троих детей и их бабушки в Ликино-Дулеве.

Как сообщает пресс-служба подмосковного ГСУ СК, мера пресечения избрана по ходатайству следователя СО по Орехово-Зуеву. Установлено, что в момент преступления мужчина был под воздействием наркотиков и алкоголя. Как выяснилось, он в прошлом году лечился в психиатрической больнице. Эксперты установят степень его вменяемости. Дома у задержанного провели обыск, изъяли семь ножей и другие улики.

Напомним, преступление было совершено 7 марта. По версии следствия, подозреваемый ворвался в дом к 45-летней женщине, зарезал ее, а также 8-летнюю внучку и 2-летних мальчиков. Предполагаемого убийцу задержали в квартире, он находился в неадекватном состоянии.