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09.03.2021 05:49
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре предупредили о возможной опасности свежей зелени

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Зелень содержит полный набор практически всех необходимых для роста и развития организма микроэлементов, однако в некоторых случаях она может представлять опасность. Об этом заявила начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева.

Фото: iStock
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По ее словам, проблемы могут возникнуть из-за несоответствия требованиям по санитарно-химическим показателям, возможно также появление паразитов в зелени. В прошлом году 1,1% продукции не соответствовали требованиям по содержанию нитратов, рассказала Раева в интервью радио Sputnik. Также 0,3% исследованных образцов содержали яйца гельминтов, которые, попадая в организм, могут вызвать гельминтоз, аскоридоз.

Представитель Роспотребнадзора подчеркнула важность правильной обработки зелени. "В 2020 году 2,2% исследованных проб не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, в основном это относится к нарезанной зелени, которая хранится и реализуется в индивидуальных упаковках", - отметила Раева. Она порекомендовала такую зелень дома дополнительно промывать проточной водой. А в случае, если зелень дается ребенку, то ее надо обдать кипятком.

В день полезно съедать в пределах 100-150 граммов зелени при условии, что у человека нет индивидуальной непереносимости или серьезных хронических заболеваний. Некоторым категориям людей стоит с осторожностью употреблять этот продукт, так как зелень дает большую нагрузку на поджелудочную железу и кишечник.

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