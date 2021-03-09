Закрытие границ и развитие внутреннего туризма привело к резкому росту числа студий на рынке посуточной аренды. В целом по России их количество за год выросло на 22%, сообщили в "Авито Недвижимость".

Лидером по приросту стал Дагестан. Здесь количество студий за год увеличилось в два раза. В Краснодарском крае - на 60%, Москве - на 51%, в Крыму - на 39% и Московской области - на 27%. Динамика роста объектов соотносится с турпотоками. Путешественники открыли для себя Кавказ, а российский юг летом пережил самый ажиотажный спрос за всю новейшую историю России. И не утратил своей популярности с холодами. Теплые дни у моря закончились, а спрос на посуточную аренду остался. Для зимовки его выбрали фрилансеры, не уехавшие в теплые страны, и семьи, перешедшие на удаленную работу.

Бум малых форматов на рынке краткосрочной аренды связан с уходом клиентов из гостиниц. Студия дает больше приватности. Нет необходимости контактировать с персоналом, другими постояльцами. Многие выбирали это жилье из соображений безопасности.

Малая площадь не значит - малая цена. Стоимость аренды студий и однокомнатных квартир во многих регионах равна. В Москве это 2000 рублей в сутки, в Подмосковье - 1800, в Санкт-Петербурге и Краснодарском крае - 1500, в Крыму -1750 (на 250 рублей больше, чем за однушку).

"Появление такого значительного процента студий на рынке краткосрочной аренды обусловлено желанием собственников жилья заработать больше, - говорит Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости". - В среднем посуточная аренда приносит прибыль в два раза больше, чем долгосрочная". В период низких ставок по ипотеке многие купили студии в инвестиционных целях. Теперь стараются "отбить" затраты с помощью аренды.

В целом по стране объем предложения краткосрочной аренды квартир за год вырос на 1,2%. Хуже всего обстоят дела в мегаполисах, которые так и не оправились от ударов 2020 года. В Москве стало сдаваться на 26% объектов меньше, отметили в "Мире Квартир". Примерно на 15% сократилось количество предложений посуточной аренды в Санкт-Петербурге, отмечает президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский. Оба города проиграли и в деньгах. В Москве стоимость краткосрочной аренды однокомнатных квартир упала на 9%, студий и двухкомнатных квартир - на 17%. В Санкт-Петербурге снижение цен в среднем составило 5-10%. Посуточная аренда юга, напротив, за год "расцвела". В Краснодарском крае цена студий и 4-комнатных квартир прибавила 25%, в Крыму 20% прибавили трехкомнатные квартиры и 17% студии.