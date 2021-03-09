Во Владимире скончалась писательница Татьяна Полякова

Во Владимире на 62-м году жизни умерла автор детективных романов Татьяна Полякова.

"Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью", - сообщила ТАСС персональный менеджер писательницы Валерия Сергеева.

По информации издательской группы "Эксмо", Полякова - звезда авантюрного детектива, автор 94 детективных романов, суммарный тираж которых составляет более 42 миллионов экземпляров. В ее книгах всегда захватывающий сюжет и непредсказуемая развязка, обаятельные герои и невероятные приключения, легкий стиль и яркие диалоги.

"Закончив филфак Ивановского госуниверситета, будущая писательница 14 лет проработала воспитателем в детском саду… Писать, по собственному признанию, начала просто для своего удовольствия. Но это событие предопределило всю ее дальнейшую судьбу - читающая публика безошибочно определила своего нового кумира", - сообщает сайт издательства.

Прощание с Татьяной Поляковой, состоится 10 марта в 10.00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре