Жители Подмосковья получат рассрочку в оплате услуг ЖКХ

Холодная зима привела к росту теплопотребления в Подмосковье. Особенно это почувствовали жители тех домов, где установлены теплосчетчики, и негазифицированных поселений, где жилье отапливается электричеством.

- Жителям начали приходить платежки на 10-12 тысяч рублей вместо привычных 6-7 тысяч, - обратил внимание на проблему губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На еженедельном видеосовещании с представителями регионального правительства и главами подмосковных муниципалитетов он предложил разбить на части возросшие платежи.

"Рассмотрите возможность рассрочки и не начисляйте ни штрафы, ни пени. Сделайте шаг навстречу жителям", - поручил Воробьев.