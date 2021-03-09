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09.03.2021 09:01
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура назвала регионы РФ с самым высоким уровнем коррупции

Текст: Артем Красиков

В 2020 году больше всего случаев взяточничества зафиксировано в Москве. Также в лидерах по коррупционным преступлениям, совершенным в регионах России, - Татарстан, Ставропольский край, Московская область и Башкортостан.

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Как рассказал РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин, также много подобных преступлений в Краснодарском крае, Челябинской и Ростовской областях, Дагестане и Пермском крае.

По словам представителя ведомства, статистика свидетельствует, в первую очередь, об активности правоохранительных органов в субъектах по выявлению нарушений.

Меньше всего фактов дачи взяток в прошлом году выявлено на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Тыве и Хакасии. Замыкают "коррупционный рейтинг" Мурманская, Костромская и Магаданская области.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Чукотский АО ДФО Еврейская АО ДФО Магаданская область ПФО Татарстан СКФО Ставропольский край Борьба с коррупцией

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