Генпрокуратура назвала регионы РФ с самым высоким уровнем коррупции

В 2020 году больше всего случаев взяточничества зафиксировано в Москве. Также в лидерах по коррупционным преступлениям, совершенным в регионах России, - Татарстан, Ставропольский край, Московская область и Башкортостан.

Как рассказал РИА Новости начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин, также много подобных преступлений в Краснодарском крае, Челябинской и Ростовской областях, Дагестане и Пермском крае.

По словам представителя ведомства, статистика свидетельствует, в первую очередь, об активности правоохранительных органов в субъектах по выявлению нарушений.

Меньше всего фактов дачи взяток в прошлом году выявлено на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Тыве и Хакасии. Замыкают "коррупционный рейтинг" Мурманская, Костромская и Магаданская области.