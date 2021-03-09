Игорная зона "Приморье", работая с 2015 года, уже окупила вложенные в нее государственные деньги. Проект стал привлекателен для туристов, появились новые дороги и инфраструктура.

Первым в 2015 году здесь открылся игорно-развлекательный комплекс с казино - на сегодня крупнейший в России. В 2020 году введено в эксплуатацию второе казино "Шамбала". Эти два объекта уже окупили 1,93 миллиарда рублей из госбюджета, вложенных в развитие почти 620 гектаров на побережье бухты Муравьиная в Уссурийском заливе. По словам зампреда правительства края Константина Шестакова, концу 2021 года только от этих двух комплексов сумма налоговых и иных отчислений составит более двух миллиардов рублей, из которых более 1,6 миллиарда поступит напрямую в бюджет Приморья.

И вот на днях гонконгский инвестор представил свой проект. Планируемый объем инвестиций составит 14,6 миллиарда рублей. В текущем году также готова возобновить начатые еще в 2019-м работы по строительству гостинично-развлекательного комплекса с казино приморская компания, единственным бенефициаром которой является инвестор из Королевства Камбоджа.

Еще три проекта находятся на стадии проектирования. Также существует четыре свободных инвестиционных площадки для новых инвесторов.

Игорно-развлекательный комплекс стал стимулом для развития инфраструктуры вдоль побережья Уссурийского залива. Проложено пять километров новой автотрассы, построены водопровод до казино "Шамбала", локальные очистные сооружения, канализационные насосные станции, проведены линии электропередачи и интернет.

- Вложения сейчас в туристско-рекреационную зону к 2022-2023 годам, когда пройдет волна эпидемии, обеспечат приток туристов, - заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Общий объем работ по инфраструктурным объектам в крае оценивают в 5-6 миллиардов рублей. Пока реализована ориентировочно треть от задуманного.

Справка "РГ"

Проект "Игорные зоны РФ" начался в России с 1 июля 2009 года. В настоящее время существуют четыре действующие игорные зоны - "Приморье" (Приморский край), "Янтарная" (Калининградская область), "Сибирская монета" (Алтайский край) и "Красная Поляна" (Сочи). В проекте - игорная зона "Золотой берег", которая планирует заработать не раньше 2024 года на Южном берегу Крыма.