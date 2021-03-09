Камчатские рыболовы заплатили 20 млн рублей за добычу сельди

Рыбодобывающее предприятие на Камчатке осудили за незаконный вылов тихоокеанской сельди в Охотском море.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району, в прошлом году экипаж большого морозильного рыболовного траулера этой компании добыл 48 тонн рыбы с помощью разноглубинного трала. Использовать такое орудие лова запрещено.

Предприятие обязали возместить нанесенный ущерб в размере 20 миллионов 493 тысячи рублей. Эту сумму компания уже выплатила.