На Сахалине при пожаре погибли трое детей

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по факту пожара в селе Красногорск Томаринского района, в котором погибли дети. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь надзорного ведомства Тамара Журавская. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

"По предварительным данным, погибли трое детей", - сообщил официальный Telegram-канал правительства области.

Информация о возгорании в доме 13 по улице Промышленной в селе Красногорск поступила диспетчеру Томаринского пожарно-спасательного гарнизона в 16:33 местного времени. Пожарные прибыли на место через пять минут.

"К этому времени наблюдалось сильное задымление квартиры на первом этаже. В 16:56 возгорание локализовано на площади 20 квадратных метров, в 17:07 - полностью ликвидировано" - сообщает региональное управление МЧС России.

В тушении были задействованы четыре человека и машина противопожарной службы Сахалинской области. Причины возгорания устанавливаются.