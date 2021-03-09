Расчеты "Оса" в Бурятии "отразили" налет противника

На полигоне "Телемба" в Бурятии прошла тренировка зенитчиков. Расчеты мобильных комплексов противовоздушной обороны "Оса" соединения морской пехоты Тихоокеанского флота и переносных зенитно-ракетных комплексов провели боевые стрельбы.

Военнослужащие, пройдя марш, замаскировали свои позиции и выставили охрану. Затем "отразили" массированный воздушный удар условного противника на объекты военной инфраструктуры.

"На этапе боевой стрельбы расчеты комплексов "Оса" и переносных зенитно-ракетных комплексов выполнили пуски ракет для поражения низколетящих воздушных целей, имитирующих авиационный налет условного противника", - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Всего в тренировке участвовали более 150 военнослужащих и свыше 30 единиц боевой техники