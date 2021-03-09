В Хабаровском крае снимут жесткие ограничения по COVID-19

В Хабаровском крае в социальных учреждениях стационарного типа снимут жесткие ограничения. Как заявил зампред краевого правительства Евгений Никонов, ориентировочно это произойдет 16 марта.

Около года сотрудники домов престарелых и интернатов работают вахтовым методом. Они трудятся сменами по две недели - на это время им запрещено покидать соцучреждения. В общей сложности в таком режиме живут и работают около 5000 человек. Уровень вакцинации персонала и сотрудников уже достиг 98 процентов, поэтому ограничительные меры для них можно отменить.

- У меня есть предложение в кратчайшие сроки сотрудникам и постояльцам социальных учреждений сделать тесты на наличие антител в организме. Мы увидим результаты и эти жесткие ограничения, от которых все очень устали, мы снимем, - приводятся на сайте краевого правительства слова Евгения Никонова.

Справка "РГ"

За минувшие сутки в регионе зарегистрирован 51 случай COVID-19, выздоровели 72 человека. В общей сложности в крае зафиксирован 49381 случай коронавирусной инфекции, 46763 человека выздоровели.